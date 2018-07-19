Источник: пять подростков пострадали при столкновении легковушки с грузовиком под Тверью

МОСКВА, 19 июля. / ТАСС /. Шесть человек, среди которых пять подростков, пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в городе Бежецке Тверской области, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах региона.

"23-летний водитель автомобиля ВАЗ седьмой модели во время совершения обгона по встречной полосе столкнулся с большегрузом MAN в городе Бежецке. В легковушке кроме водителя находились пять пассажиров, все они подростки в возрасте 14-16 лет. В результате аварии пострадали шесть человек", — сказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что за рулем легковушки находился мужчина, который ранее был лишен водительского удостоверения. «Как сообщили свидетели, перед тем как сесть в автомобиль, все подростки употребляли алкоголь», — добавил источник.

По данным больницы Бежецка, у подростков диагностированы сотрясения головного мозга и переломы. «Их жизни ничего не угрожает», — сказали в медучреждении.