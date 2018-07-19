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Источник: пять подростков пострадали при столкновении легковушки с грузовиком под Тверью
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Источник: пять подростков пострадали при столкновении легковушки с грузовиком под Тверью 

ТАСС 19 июля 2018
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Шесть человек, среди которых пять подростков, пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в городе Бежецке Тверской области, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах региона.
"23-летний водитель автомобиля ВАЗ седьмой модели во время совершения обгона по встречной полосе столкнулся с большегрузом MAN в городе Бежецке. В легковушке кроме водителя находились пять пассажиров, все они подростки в возрасте 14-16 лет. В результате аварии пострадали шесть человек", — сказал источник.
Собеседник агентства уточнил, что за рулем легковушки находился мужчина, который ранее был лишен водительского удостоверения. «Как сообщили свидетели, перед тем как сесть в автомобиль, все подростки употребляли алкоголь», — добавил источник.
По данным больницы Бежецка, у подростков диагностированы сотрясения головного мозга и переломы. «Их жизни ничего не угрожает», — сказали в медучреждении.
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