Нижегородец отработает 100 часов обязательных работ за тонировку авто

За тонировку стекол автомобиля житель Ковернинского района заплатит штраф в размере 7500 рублей и отработает 100 часов обязательных работ. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

Согласно информации, сотрудники ГИБДД неоднократно останавливали нарушителя за управление автомобилем, на котором установлены затонированные стекла с цветными пленками. За несоответствие светопропускания стекол требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств автолюбитель был оштрафован и накопил 5 штрафов на общую сумму 2500 рублей и не оплатил их.

Сотрудники ГИБДД привлекли его к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ с наказанием в виде удвоения каждого штрафа на 1000 рублей. Таким образом, общая сумма задолженности нарушителя составила 7500 рублей. Тем не менее, штрафы так и не были оплачены.

По решению мирового суда, за неоплату административных штрафов мужчине было назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ за каждый штраф.