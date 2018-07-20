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В Кемерове полицейские призвали детей и водителей соблюдать ПДД
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В Кемерове полицейские призвали детей и водителей соблюдать ПДД 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Накануне в жилом районе Кедровка областного центра сотрудники ГИБДД УМВД России по г. Кемерово и инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическое занятие для воспитанников пришкольного лагеря. Полицейские напомнили детям правила пересечения проезжей части, а также правила дорожного движения для велосипедистов.
Стражи порядка рассказали, что водителям велосипедов в возрасте старше 14 лет разрешено двигаться по велосипедной и велопешеходной дорожкам, а при их отсутствии — по проезжей части по ходу движения транспорта по крайней правой полосе в один ряд. Также допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. Полицейские напомнили, что недопустимо лавировать между движущимися автомобилями и перевозить пассажиров на багажнике или раме велосипеда, а для пересечения проезжей части, а также поворота налево или разворота на дороге, имеющей более одной полосы для движения в одну сторону, велосипедисту необходимо доехать до пешеходного перехода, пересечь проезжую часть пешком, ведя велосипед рядом с собой.
По окончании занятия по Правилам дорожного движения дети приняли участие в профилактической акции «Письмо водителю», направленную на предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних. Инспекторы ГИБДД останавливали транспортные средства, а ребята вручали водителям свои письма и рисунки, в которых попросили автолюбителей быть особенно осторожными к несовершеннолетним участникам дорожного движения, соблюдать скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов.
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