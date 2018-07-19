В Петербурге нарушения ПДД будут фиксировать из общественного транспорта

В Петербурге автобусы транспортной компании «Пассажиравтотранс» будут фиксировать ПДД, сообщает «Коммерсант».

В дни ЧМ автобусы № 24, 39, 39Э, 137 и 128 оборудовали системой «Паркон-А», которая фиксирует нарушения ПДД — например, выезд автомобилей на полосы для общественного транспорта. Сейчас устройства тестируют в троллейбусах и трамваях. Данные о нарушениях поступают в автоматизированную систему, которая составляет протоколы.

Как заявил эксперт МОО «Город и транспорт» Владимир Валдин, сейчас выделенные полосы в Петербурге фактически не работают, а средняя скорость городского транспорта составляет от 11 до 14 километров в час. «Это чуть быстрее пешехода и явно медленнее велосипедиста, при этом приемлемая скорость городского транспорта должна составлять не менее 18 километров в час — это средняя скорость пражского трамвая», — отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.