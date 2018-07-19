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В Набережных Челнах автомобиль провалился под асфальт
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В Набережных Челнах автомобиль провалился под асфальт 

Казанский репортер 19 июля 2018
Фото: Казанский репортер
Минувшим вечером на Набережные Челны обрушился ливень. Осадков было столько, что ливневки не справлялись с огромным количеством воды. Ее уровень в некоторых местах, по словам очевидцев в соцсетях, достигал одного метра. Машины уходили под воду чуть ли не по самую крышу. Не выдержал такой нагрузки и асфальт. В одном из дворов 43-го комплекса Набережных Челнов легковой автомобиль провалился в огромную яму. В этот момент за рулем сидел водитель. Выбраться самостоятельно он не смог, так как дверь уперлась в кусок асфальта. На помощь пришли очевидцы, которые помогли автомобилисту.
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