В Набережных Челнах автомобиль провалился под асфальт

Минувшим вечером на Набережные Челны обрушился ливень. Осадков было столько, что ливневки не справлялись с огромным количеством воды. Ее уровень в некоторых местах, по словам очевидцев в соцсетях, достигал одного метра. Машины уходили под воду чуть ли не по самую крышу. Не выдержал такой нагрузки и асфальт. В одном из дворов 43-го комплекса Набережных Челнов легковой автомобиль провалился в огромную яму. В этот момент за рулем сидел водитель. Выбраться самостоятельно он не смог, так как дверь уперлась в кусок асфальта. На помощь пришли очевидцы, которые помогли автомобилисту.