Сервисами на сайте Госавтоинспекции воспользовались 330 млн раз 

Интерактивными сервисами и справочниками официального сайта Госавтоинспекции воспользовались 330 млн раз. Это данные за полгода. Так, возможностью проверить наличие неоплаченных штрафов воспользовались 174 млн раз. Это в 3 раза больше, чем в прошлом году. «Историю» автомобиля запрашивали 45 млн раз. Проверкой участия машины в ДТП интересовались 60 млн раз. Поступило 22 млн обращений за информацией о том, находился ли автомобиль в розыске. Почти столько же проверяли наличие ограничений у транспортного средства. На водительские удостоверения поступило 6 млн запросов.