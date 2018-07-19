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Через пять лет Россия обзаведётся Отечественными краш-тестами
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Через пять лет Россия обзаведётся Отечественными краш-тестами 

Car.ru 19 июля 2018
Фото: Car.ru
Россия обзаведётся личными краш-тестами.
Сейчас национальное новшество находится в разработке, ведь преимущества данной программы велики, по словам специалистов они обеспечат снижение смертности как водителей так и пассажиров автомобиля. Краш-тесты будут носить название RuNСАР, в рамках проверки автомобили будут подвергаться как фронтальным так и боковым ударом. Испытуемым автомобилям придётся проверить на себе курсовую устойчивость, варианты предотвращения ДТП.
Первые исследования пройдут виртуальным путём, таким образом это позволит сэкономить бюджет страны. Специалисты, которые сейчас работают над новой методикой надеются, что в будущем благодаря ей сможет заметно улучшиться качество автомобилей. В разработке национальные краш-тесты будут примерно около пяти лет. Отметим, что в настоящее время прежде чем автомобили попадают на рынок страны проходят краш-тесты в НАМИ по стандартам ЕЭК ООН.
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