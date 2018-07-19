Водители в Нижнекамске устроили флешмоб против ям на дороге

Акцию протеста из-за дорог ужасающего качества в Татарстане устроили местные водители. Их недовольство вызвал участок в Нижнекамске, где постоянно приходится объезжать глубокие ямы. Из-за этих маневров ДТП здесь стали привычным делом. Местные власти уже заявили, что улучшений в этом году не будет: на ремонт 5 км пути нужно 300 млн рублей. Обо всем этом автомобилисты сняли ролик, но посмотревшие его уже заявили, что в других регионах есть дороги и хуже.

В Татарстане водители, недовольные качеством дорог в районе села Большое Афанасово в Нижнекамске, устроили несогласованную акцию протеста с тем, чтобы привлечь внимание местных властей к проблемному отрезку. Автомобилисты сняли ролик, в котором запечатлели глубокие ямы и совершенно разбитый асфальт. В ролике видно, что водители выстроились вдоль дороги колонной, заехав при этом в ямы. В некоторые из них установили аварийные знаки. Плод своих трудов протестующие автомобилисты разместили в разных соцсетях, а также отправили на федеральные телеканалы.

Водители утверждают: из-за того, что между ям приходится постоянно маневрировать, здесь постоянно происходят ДТП на встречной полосе, особенно часто автомобилисты бьются перед железнодорожным переходом.

Да и обочина не в лучшем состоянии, поскольку многие предпочитают объезжать распутицу по ней. «Все аварии только из-за этих ям, Россия, — жалуются участники съемки. — Дорога — в хлам. Это один из трех заездов в город: часть дороги отремонтировали, однако несколько километров полотна так и остались разбитыми». На записи также слышно, как участвующие в акции протеста водители называют дорогу «визитной карточкой Нижнекамска».

Водители попросили сделать хотя бы ямочный ремонт. Они предупреждают, что готовы повторить акцию. Также активисты собираются собрать всех водителей, попавших в ДТП из-за ям на этой дороге и вместе судиться с дорожниками, ответственными за этот участок. Но шансов на то, что жалобы к чему-то приведут пока не высоки.

Так, в исполнительном комитете Нижнекамского муниципального района на обращение из организации «Народный контроль» ответили, что в текущем году силами организации АО «Татавтодор» выполнен ремонт участка автодороги от поста ГАИ до железнодорожного переезда. Вопрос ремонта участка автодороги от железнодорожного переезда до Афанасовского кольца будет рассмотрен при формировании плана работ на последующие годы».

Руководитель местного исполкома Айдар Сайфутдинов добавил, что проектные работы дороги вдоль села Большое Афанасово уже проведены, но в 2018 году капремонт этого участка делать не будут.

Дорога будет реконструирована в рамках строительства индустриального парка. На ремонт дороги протяженностью более 5 км требуется около 300 млн руб. Также Сайфутдинов в интервью телеканалу НТР 24 ответил на предложение автомобилистов о срезе верхнего слоя асфальта. По мнению чиновника, такая мера только усугубит положение дорожного полотна.

Отметим, что в марте во время визита в Нижнекамск представителей фонда развития моногородов (ФРМ) местный исполком представил проект реконструкции этой дороги на 293 млн рублей. Проект предусматривает увеличение полосности до двух в каждую сторону. Средства на ремонт в Нижнекамске надеются получить от ФРМ, так как дорога ведет к месту работы китайского инвестора — первого резидента ТОСЭР «Нижнекамск» компании «Камасталь». Дорогу планируется проложить от переезда до промпарка «Пионер». В фонде развития моногородов заявили, что после рассмотрения заявки смогут профинансировать максимум на 95%.

Кому распутица, кому — автобан

Между тем, посмотревшие ролик водители из других городов в комментариях признались, что им приходится ездить по куда более плохим дорогам и советуют не жаловаться.

«Да это просто автобан по сравнению с дорогой на границе Московской и Калужской областей от Медыни к Верее. Реликтовый асфальт, археологические раскопки и трамплины для багги — все это вы встретите там. Если в Московской области так, то не представляю, что творится в регионах», — поделился мнением в сообществе «Синие ведерки» пользователь Олег Мухин.

С ним согласен другой водитель, Владимир Краев.

«Да мы там ехали, помяли диск пробили стойку даже кулак погнулся… Сочувствую. Сам потерял диск прошлой весной в ночи в Тверской области. Удивительно, что еще в прошлом году дорога на Верею была в порядке, в этом году такое разительное изменение. Подобные дороги отбивают желание к автопутешествиям, ведь теперь на заднем плане маячит мысль, что, выехав из города можно попасть в неприятную или даже опасную ситуацию и свести на нет ожидания от поездки».

На проблемное направление также в соцсетях пожаловался водитель Всеволод Александрович.

«Был там весной, и не ожидал, что можно встретить такую. Километров 40, по-моему, до этого Ленивца по ухабам. Кстати, за Николо-Ленивцем, в глубь Калужской области все дороги между деревнями грунтовые, там реальный ад с колдобинами и никакого намека на асфальт вообще нет. По словам местных жителей, 2-3 раза в год проходит грейдер, выравнивает, вот и все обслуживание», — поделился водитель.

Попал в яму — сразу в суд

Напомним также, что со вступлением в силу одного из решений Верховного суда отсудить деньги за механические повреждения автомобилей из-за плохих дорог стало легче. Так, этим летом ВС постановил, что за механические повреждения автомобилей, полученные на выбоинах должны отвечать не водители, а организации, которые обслуживают трассу. Исключение может быть в случае, если дорожники сами докажут, что в действиях водителя был умысел или неосторожность.

Согласно тексту решения «ответственность за повреждение транспортного средства в результате его наезда на выбоину в дорожном покрытии лежит на организации, ответственной за содержание автомобильной дороги. При определении размера вреда наличие умысла или грубой неосторожности в действиях потерпевшего доказывает лицо, причинившее вред».

Поводом для разъяснений ВС стало дело жителя Сочи. Он угодил в огромную яму на дороге, повредил автомобиль и столкнулся с отказом дорожников, а затем и местных судов, компенсировать ущерб.