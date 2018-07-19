В Гулькевичском районе алиментщик угнал свою машину у приставов

В настоящее время автомобиль объявлен в розыск.

Курьезный случай произошел в Гулькевичах. Мужчина задолжал собственной дочери алиментов на сумму более 500 тысяч. Горе-отец нигде не работал и по месту прописки не проживал. Приставам удалось узнать, что на мужчину зарегистрирован автомобиль " Хёндэ Соната" 2005 года выпуска. Машину разыскали. Решено было арестовать автомобиль в счет уплаты долга. Однако, когда приставы ожидали вызванный эвакуатор и составляли акт-опись, объявился должник, поскандалил с представителями закона, а после сел в машину и скрылся в неизвестном направлении.

Автомобиль опять в розыске. Должнику-дебоширу грозит ответственность по возбужденному административному делу на сопротивление действиям судебных приставов.