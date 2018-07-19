Ещё
На улице Березовой в Рязани дерево рухнуло на автомобиль
Далее:
Читайте также:
Ещё

На улице Березовой в Рязани дерево рухнуло на автомобиль 

АиФ Рязань 19 июля 2018
Фото: МедиаРязань
На улице Березовой на припаркованный автомобиль упало дерево, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
По всей видимости, в момент происшествия в салоне автомобиля никого не было.
Фотографии с места происшествия на улице Березовой
АиФ Рязань: последние новости
Выехал на машине и исчез. В Рязани разыскивают 41-летнего Юрия Казакова Тело погибшего рязанского автомобилиста нашли в лесу грибники Во время ремонта электросети в Михайлове погиб дежурный электромонтер
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение