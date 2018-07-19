На улице Березовой в Рязани дерево рухнуло на автомобиль

На улице Березовой на припаркованный автомобиль упало дерево, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По всей видимости, в момент происшествия в салоне автомобиля никого не было.

Фотографии с места происшествия на улице Березовой