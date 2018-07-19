Врезавшись на легковушке в грузовик, семья из трёх человек попала в больницу

Сегодня в Балашовском районе автомобиль « LADA Vesta » врезался в грузовик и перевернулся. В легковушке находились три человека, все они получили травмы и были госпитализированы в больницу. Один из них — ребёнок. Он находится в критическом состоянии. Об этом сообщает портал ЧП-Саратов.

Авария произошла на автотрассе Саратов-Курск рядом с поворотом на село Берёзовка. Женщина, находившаяся за рулём «LADA Vesta», не справилась с управлением и столкнулась со встречным грузовиком. Её машину снесло в кювет и он перевернулся. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента достали пострадавших из искорёженного автомобиля.

По предварительной информации, семья направлялась из Крыма в Самару. Инспекторы Дорожно-патрульной службы выясняют прочие обстоятельства случившегося.