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Врезавшись на легковушке в грузовик, семья из трёх человек попала в больницу
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Врезавшись на легковушке в грузовик, семья из трёх человек попала в больницу 

САРАТОВ24 19 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в Балашовском районе автомобиль «LADA Vesta» врезался в грузовик и перевернулся. В легковушке находились три человека, все они получили травмы и были госпитализированы в больницу. Один из них — ребёнок. Он находится в критическом состоянии. Об этом сообщает портал ЧП-Саратов.
Авария произошла на автотрассе Саратов-Курск рядом с поворотом на село Берёзовка. Женщина, находившаяся за рулём «LADA Vesta», не справилась с управлением и столкнулась со встречным грузовиком. Её машину снесло в кювет и он перевернулся. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента достали пострадавших из искорёженного автомобиля.
По предварительной информации, семья направлялась из Крыма в Самару. Инспекторы Дорожно-патрульной службы выясняют прочие обстоятельства случившегося.
Напомним, под Вольском сегодня произошёл ещё один похожий несчастный случай. Автомобиль «Daewoo Nexia» съехал в кювет и перевернулся. Одна пассажирка погибла, другая получила черепно-мозговую травму.
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