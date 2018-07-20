На Южном Урале завели дело по факту утонувших женщины и ребенка

Ход и результаты расследования уголовного дела по факту смерти женщины и ребенка в затонувшем авто поставлены на контроль и.о. прокурора области Лопиным В. А. Происшествие случилось утром 19 июля, в Кусинском районе Челябинской области автомобиль ВАЗ 21140 в результате ДТП съехал в хвостохранилище. В автомобиле находилось 3 человека: мужчина, женщина и ребенок.

«Следователем отдела ДТП ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Следственный орган устанавливает кто управлял автомобилем, а также обстоятельства произошедшего», — сообщили в областной прокуратуре.

Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.