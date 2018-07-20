«Утонули в машине». На Южном Урале погибли мать с пятилетним ребенком

Пользователи соцсетей сообщают о страшном ДТП Кусинском районе.

По данным сообщества «Регион-74 | Челябинск», в районе поселка Ковали ВАЗ 2114 вылетел с дороги и упал в водоем. Предварительная версия — водитель не справился с управлением. За рулем автомобиля находился 33-летний житель Златоуста. С ним в машине ехали его 40-летняя сожительница и ее сын. Семья возвращалась от друзей.

Водителю повезло больше остальных. Проведя несколько часов в затонувшем авто, он все же сумел спастись. Как сообщают источники, мужчина пробрался в багажник. Эта часть машины не была погружена в воду, поэтому он смог дышать. Там мужчина оставался до тех пор, пока автомобиль не обнаружили. Когда пришла помощь, женщина с ребенком уже были мертвы.

«Грустно, когда трагически обрывается чья-то жизнь. Печально, когда погибает ребенок. Вновь беда…теперь в Кусинском районе. Водитель, не справился с управлением автомобиля и съехал в технический водоем в районе деревни Ковали. В результате, погиб водитель и ребенок 2013 года рождения. Обидно… Берегите жизнь и здоровье себя, близких и окружающих вас людей», — написал на своей странице в Facebook министр общественной безопасности Челябинской области.

Фото: pixnio.com