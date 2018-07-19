«Автостат»: Более 25% от общего числа купе и кабриолетов России зарегистрировано в Москве — 26,5 тыс.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«По состоянию на 1 января 2018 г. в России числится 101,2 тыс. купе и кабриолетов. Это составляет 0,24% всего российского парка легковых автомобилей. Больше всего купе и кабриолетов зарегистрировано в Москве, на которую приходится 26% от общего количества, что составляет 26,5 тыс. единиц. На второй позиции Санкт-Петербург, в котором зарегистрировано 8,5 тыс. купе и кабриолетов. Подмосковье с показателем 8,2 тыс. машин занимает третью строчку рейтинга. Далее следуют нестоличные Приморский (6,3 тыс. штук) и Краснодарский (5 тыс. штук) края, которые и замыкают пятерку лидеров», — говорится в сообщении.