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«Автостат»: Более 25% от общего числа купе и кабриолетов России зарегистрировано в Москве — 26,5 тыс.
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«Автостат»: Более 25% от общего числа купе и кабриолетов России зарегистрировано в Москве — 26,5 тыс. 

Агентство «Москва» 19 июля 2018
Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«По состоянию на 1 января 2018 г. в России числится 101,2 тыс. купе и кабриолетов. Это составляет 0,24% всего российского парка легковых автомобилей. Больше всего купе и кабриолетов зарегистрировано в Москве, на которую приходится 26% от общего количества, что составляет 26,5 тыс. единиц. На второй позиции Санкт-Петербург, в котором зарегистрировано 8,5 тыс. купе и кабриолетов. Подмосковье с показателем 8,2 тыс. машин занимает третью строчку рейтинга. Далее следуют нестоличные Приморский (6,3 тыс. штук) и Краснодарский (5 тыс. штук) края, которые и замыкают пятерку лидеров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самым популярным автомобилем этого сегмента является купе Toyota Celica, которым обладают 10,8 тыс. россиян. Таким образом, на эту модель приходится 11% от всех купе и кабриолетов в стране. На второй строчке этого рейтинга находится купе Mercedes E-Class с показателем 9,2 тыс. автомобилей. Третье место в рейтинге популярности занимает еще одно купе Mercedes — CLK-Class. Данной моделью владеют 5,2 тыс. россиян. Также в пятерку самых популярных купе и кабриолетов попадают Honda Prelude (5 тыс. машин) и BMW 6-Series (4,6 тыс. автомобилей).
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