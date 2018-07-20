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Я паркуюсь как чудак: подборка автовладельцев, которым нипочем штрафы и эвакуаторы
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Я паркуюсь как чудак: подборка автовладельцев, которым нипочем штрафы и эвакуаторы 

161.ru 20 июля 2018
Фото: 161.ru
В Ростове водители паркуются даже на тротуарах Наши читатели продолжают делиться с нами снимками нерадивых водителей. Каждую неделю редакция 161.ru получает десятки снимков автомобилей, припаркованных на клумбах, тротуарах, под запрещающими знаками. Публикуем подборку самых наглых ростовских автогероев. Многие из них уверены, что парковаться на «зебре» — это норма. — Переулок Соборный. Водитель бросил машину прямо на пешеходном переходе, — сообщает автор снимка.
Пешеходам приходится обходить неправильно припаркованный автомобиль Владелец этого авто оказался здесь не единственным нарушителем.
И снова Соборный. Автомобиль припарковали и только на «зебре», и на пешеходном переходе. Комбо! К-к-комбо! Видимо некоторые ростовские водители уверены, что тротуары — не только для пешеходов.
Тротуары — не только для пешеходов
— Улица Красноармейская. Дорожки для пешеходов превратились в парковку, — пишет читатель 161.ru.
Стихийная парковка на Красноармейской
Многих ростовских водителей не пугают даже активно работающие в городе эвакуаторы. Знак парковке не помеха
Многие ростовчане не привыкли жить по чужим правилам. Даже если это правила парковки.
Ростовские автовладельцы паркуются по своим правилам
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