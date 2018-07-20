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В Заречных микрорайонах Тюмени отключат горячую воду
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В Заречных микрорайонах Тюмени отключат горячую воду 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Горячую воду отключат с 23 июля с 23:00 по 27 июля 23:00, в связи с переносом тепломагистрали в домах и социальных объектах на улице Мельникайте в Тюмени.
Временные перебои с горячей водой побеспокоят жителей домов на ул. Жигулевской, Щорса, Хабаровской, а также в Заречных микрорайонах. Кроме того, снижение параметров водоснабжения возможно и в домах, расположенных в Центральном округе, в границах ул. Челюскинцев, на Запольной, Л. Толстого, Комбинатской, а также Товарного шоссе.
Тюменцев просят заранее подготовиться к временному снижению показателей горячего водоснабжения в квартирах и домах в данных районах города
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