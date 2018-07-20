МВД: российских водителей стали в два раза реже штрафовать за разговоры по телефону

За пять лет количество штрафов за разговор по телефону во время управления автомобилем снизилось более чем в два раза. Это следует из предоставленных RT данных Министерства внутренних дел России

В ведомстве сообщили, что в 2017 году по статье 12.36.1 КоАП России «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства» было возбуждено почти 94 тыс. дел, а в 2013 году — 200 тыс. дел.

Положительная динамика сохранилась и в текущем году. В МВД сообщают, что в первом полугодии 2018 года за использование телефона, не оборудованного гарнитурой, позволяющей вести переговоры без использования рук, возбуждено более 43 тыс. дел об административных правонарушениях, а за аналогичный период 2008 года — более 70 тыс. дел.

В министерстве также отметили, что пять лет назад за подобное правонарушение россиян оштрафовали более чем на 87 млн рублей.

В настоящее время размер штрафа за разговор по телефону за рулём составляет 1,5 тыс. рублей.