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В МВД сообщили о сокращении числа штрафов для водителей за разговор по телефону
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В МВД сообщили о сокращении числа штрафов для водителей за разговор по телефону 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Число штрафов за разговор по телефону во время вождения сократилось более чем в два раза. В 2017 году по статье «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства» было возбуждено почти 94 тысячи дел, а в 2013 году эта цифра составляла 200 тысяч. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные министерства внутренних дел.
Как отмечают в ведомстве, в первые шесть месяцев 2018 года за разговор по телефону без использования гарнитуры, возбуждено более 43 тысяч дел об административных правонарушениях, а за аналогичный период 2008 года — более 70 тысяч дел.
Пять лет назад, по данным министерства, за подобное правонарушение россиян оштрафовали более чем на 87 миллионов рублей.
С 1 июля, как сообщалось ранее, в России начала действовать новая редакция ПДД. Она, в том числе, ограничивает въезд транспорта с грязным выхлопом. Нововведения затронут автомобили с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2». Вводить ограничения могут в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. Они могут коснуться машин «Жигули» и "Лада Самара".
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