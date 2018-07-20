В МВД сообщили о сокращении числа штрафов для водителей за разговор по телефону

Число штрафов за разговор по телефону во время вождения сократилось более чем в два раза. В 2017 году по статье «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства» было возбуждено почти 94 тысячи дел, а в 2013 году эта цифра составляла 200 тысяч. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

Как отмечают в ведомстве, в первые шесть месяцев 2018 года за разговор по телефону без использования гарнитуры, возбуждено более 43 тысяч дел об административных правонарушениях, а за аналогичный период 2008 года — более 70 тысяч дел.

Пять лет назад, по данным министерства, за подобное правонарушение россиян оштрафовали более чем на 87 миллионов рублей.