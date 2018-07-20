Ещё
Мара Багдасарян обратилась в суд, чтобы вернуть права
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мара Багдасарян обратилась в суд, чтобы вернуть права 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защита стритрейсерши Мары Багдасарян подала жалобу на решение суда не выдавать ей водительские права, сообщает РИА «Новости».
Савеловский суд Москвы в 2017 году лишил Багдасарян прав по состоянию здоровья, так как у девушки эпилепсия. Сама стритрейсерша заявила, что заболевание у нее прошло, она собрала справки для получения прав, но в ГИБДД ей отказали. Багдасарян подала жалобу, и в мае суд назвал отказ ГИБДД законным.
"Апелляционная жалоба зарегистрирована в суде", — говорится в деле.
По имеющимся данным, в иске к отделению по экзаменационной работе Межрайонного отдела ГИБДД по городу Москве и столичному главку МВД России Багдасарян «просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать устранить нарушения прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения».
Ранее сообщалось, что общественники хотят лишить Мару Багдасарян российского гражданства.
Газета.Ru: последние новости
Верховный суд вернул права водителю, который съехал в кювет и уехал с места ДТП В ГИБДД разработали новые инструкции для сопровождения кортежей и колонн Эксперт прокомментировал ситуацию с гигантскими пробками на трассе М-4 "Дон"
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года398
VW Polo: новый лидер для города
Крымский мост парализовало крупное ДТП64
Новый KIA Soul замечен на дорожных тестах
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение