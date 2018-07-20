Мара Багдасарян обратилась в суд, чтобы вернуть права 

Защита стритрейсерши Мары Багдасарян подала жалобу на решение суда не выдавать ей водительские права, сообщает РИА «Новости».
Савеловский суд Москвы в 2017 году лишил Багдасарян прав по состоянию здоровья, так как у девушки эпилепсия. Сама стритрейсерша заявила, что заболевание у нее прошло, она собрала справки для получения прав, но в ГИБДД ей отказали. Багдасарян подала жалобу, и в мае суд назвал отказ ГИБДД законным.
"Апелляционная жалоба зарегистрирована в суде", — говорится в деле.
По имеющимся данным, в иске к отделению по экзаменационной работе Межрайонного отдела ГИБДД по городу Москве и столичному главку МВД России Багдасарян «просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать устранить нарушения прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения».
Ранее сообщалось, что общественники хотят лишить Мару Багдасарян российского гражданства.