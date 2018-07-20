На иномарки приходится более 55% в автопарке страны

На иномарки приходится более 55% в автопарке страны Исследование «Автостат Инфо» показало, что в России по состоянию на начало текущего года насчитывается 23,94 млн иномарок. На такие машины приходится 55,4% в объеме всего автопарка страны, в котором числятся 43,2 млн машин.

Мы изучили структуру парка иномарок и определили, что самой распространенной иномаркой является Ford Focus . В российском автопарке насчитывается 739 949 машин Ford Focus. Второе место по распространенности среди иномарок принадлежит модели Hyundai Solaris — 675 835 ед. авто, а третье — модели Toyota Corolla (675 693 авто). В топ-5 иномарок с самой большой долей в российском автопарке входят KIA Rio (652 916 авто) и Renault Logan (634 459 ед.).

Добавим, что доля российских марок в объеме автопарка страны составляет 44,6%, а в количественном выражении — 19,26 млн авто.