Ещё
На иномарки приходится более 55% в автопарке страны
Далее:
Читайте также:
Ещё

На иномарки приходится более 55% в автопарке страны 

«Автостат Инфо» 20 июля 2018
На иномарки приходится более 55% в автопарке страны Исследование «Автостат Инфо» показало, что в России по состоянию на начало текущего года насчитывается 23,94 млн иномарок. На такие машины приходится 55,4% в объеме всего автопарка страны, в котором числятся 43,2 млн машин.
Мы изучили структуру парка иномарок и определили, что самой распространенной иномаркой является Ford Focus. В российском автопарке насчитывается 739 949 машин Ford Focus. Второе место по распространенности среди иномарок принадлежит модели Hyundai Solaris — 675 835 ед. авто, а третье — модели Toyota Corolla (675 693 авто). В топ-5 иномарок с самой большой долей в российском автопарке входят KIA Rio (652 916 авто) и Renault Logan (634 459 ед.).
Далее в рейтинге расположились внедорожник Chevrolet NIVA — 572 434 ед., Daewoo Nexia — 413 925 шт., Volkswagen Polo — 404 328 авто, а также Toyota Camry — 393 647 ед. и Skoda Octavia — 372 517 авто.
Добавим, что доля российских марок в объеме автопарка страны составляет 44,6%, а в количественном выражении — 19,26 млн авто.
«Автостат Инфо»: последние новости
Доля иномарок в автопарке РФ превышает 55 процентов Рынок автомобилей с пробегом в Северо-Западном ФО Почти 10 млрд рублей потратили российские покупатели на автомобили Porsche
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение