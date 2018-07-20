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Почти 10 млрд рублей потратили российские покупатели на автомобили Porsche
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Почти 10 млрд рублей потратили российские покупатели на автомобили Porsche 

«Автостат Инфо» 20 июля 2018
Почти 10 млрд рублей потратили российские покупатели на автомобили Porsche Выручка, полученная с продажи автомобилей Porsche в России за период первых пяти месяцев 2018 года, составила 9,68 млрд рублей. Об этом стало известно из исследования «Автостат Инфо».
В линейке автомобилей Porsche самую большую выручку принес внедорожник Porsche Cayenne. С января по май 2018 года в России было продано 823 таких машины на общую сумму 4,4 млрд рублей. Кроссовер Porsche Macan в тот же период разошелся в количестве 632 ед. и «заработал» 2,4 млрд рублей. Автомобилей Porsche Pamanera за пять месяцев 2018 года покупатели приобрели в количестве 219 ед. и потратили на них 1,8 млрд рублей.
Мы определили также, что с января по май этого года оборот с продаж автомобилей Porsche 911 (продано 90 таких машин) составил 820,9 млн рублей, а выручка от реализации Porsche Cayman (продан 31 авто) и Porsche Boxster (реализовано 29 машин) составила соответственно 137 и 130 млн рублей.
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