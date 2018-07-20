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Составлен ТОП-5 самых популярных японских легковушек в РФ
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Составлен ТОП-5 самых популярных японских легковушек в РФ 

Daily-Motor 20 июля 2018
Фото: Daily-Motor
Аналитики составили пятерку самых популярных японских легковых автомобилей в России в 2018 году. Рейтинг создавался на основе данных по объемам продаж легковушек в стране, предоставленных Ассоциацией Европейского Бизнеса (АЕБ) за период с января по июнь 2018 года.
Первая строчка данного ТОП-а вполне ожидаемо оказалась за седаном D-Класса Toyota Camry с 13 тысячами 884 реализованными автомобилями (-0,7%). На втором месте расположился кроссовер Toyota RAV4 — 13 тысяч 423 проданных авто (-16,2%). Первую тройку замыкает Nissan X-Trail — 10 тысяч 621 автомобиль (прирост в 1,8%).
Четвертое и пятое места достались еще двум кроссоверам: Nissan Qashqai и Mazda CX-5. Объем продаж первой модели в России с начала 2018 года составил 10 тысяч 275 единиц, а второй — 10 тысяч 219 машин.
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