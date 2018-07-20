Составлен ТОП-5 самых популярных японских легковушек в РФ

Аналитики составили пятерку самых популярных японских легковых автомобилей в России в 2018 году. Рейтинг создавался на основе данных по объемам продаж легковушек в стране, предоставленных Ассоциацией Европейского Бизнеса (АЕБ) за период с января по июнь 2018 года.

Первая строчка данного ТОП-а вполне ожидаемо оказалась за седаном D-Класса Toyota Camry с 13 тысячами 884 реализованными автомобилями (-0,7%). На втором месте расположился кроссовер Toyota RAV4 — 13 тысяч 423 проданных авто (-16,2%). Первую тройку замыкает Nissan X-Trail — 10 тысяч 621 автомобиль (прирост в 1,8%).