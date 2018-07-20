Красноярские автоинспекторы устроят массовые проверки на трезвость

Красноярские сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением ПДД в выходные дни.

Экипажи ДПС будут дежурить на аварийных участках дорог. Большое внимание будет уделено дороге «Р-257» «Енисей». На участке много больших спусков и поворотов, где часто происходят ДТП.

Также сотрудники ГИБДД будут стоять на выездах из города и патрулировать улицы краевой столицы с целью проверки водителей на трезвость. Возможно, для этого даже будут перекрывать проезжую часть.

Напомним, за управление автомобилем в пьяном виде, водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. За повторное нарушение закона наступает уголовная ответственность.