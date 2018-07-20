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Красноярские автоинспекторы устроят массовые проверки на трезвость
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Красноярские автоинспекторы устроят массовые проверки на трезвость 

АиФ Красноярск 20 июля 2018
Фото: АиФ Красноярск
Красноярские сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением ПДД в выходные дни.
Экипажи ДПС будут дежурить на аварийных участках дорог. Большое внимание будет уделено дороге «Р-257» «Енисей». На участке много больших спусков и поворотов, где часто происходят ДТП.
Также сотрудники ГИБДД будут стоять на выездах из города и патрулировать улицы краевой столицы с целью проверки водителей на трезвость. Возможно, для этого даже будут перекрывать проезжую часть.
Напомним, за управление автомобилем в пьяном виде, водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. За повторное нарушение закона наступает уголовная ответственность.
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