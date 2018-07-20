Губернатор Подмосковья вручил врачам ключи от новых машин скорой помощи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил врачам единой Московской областной станции скорой медицинской помощи ключи от 85 машин, церемония прошла около Дома Правительства региона. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

«Очень приятная миссия сегодня, мы в очередной раз встречаемся здесь, около Дома Правительства, чтобы вручить новые автомобили, более 30 муниципалитетов получат новые, оснащенные всем необходимым автомобили, реанимобили. (…) Эти машины в ближайшее время выйдут на линию и будут спасать людей», — сказал Воробьев.

Новые автомобили появятся в Коломне, Одинцове, Подольске, Клину, Королеве и Красногорске. Машины оснащены полным набором современного оборудования, необходимым для перевозки больных и пострадавших, оказания экстренной медицинской помощи.

В настоящий момент в регионе не осталось ни одной машины скорой помощи старше пяти лет, говорится на сайте областного правительства. Автомобильный парк обновляется в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». За последние три года было закуплено почти 500 автомобилей на сумму 1,9 миллиарда рублей.

В октябре прошлого года Воробьев передал ключи от новых автобусов главам 11 муниципалитетов. Глава региона подчеркивал, что власти находят возможность обновлять общественный транспорт, чтобы жизнь людей была более комфортной.

Ранее сообщалось, что до 2020 года запланировано обновить подмосковный парк электропоездов.