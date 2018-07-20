Подмосковные станции скорой медицинской помощи получили 85 новых машин

Ключи от новой техники вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев , сообщила его пресс-служба.

Новые машины оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, дефибриллятором, электрокардиографом, пульсоксиметром, портативным аппаратом УЗИ, монитором для анестезиологии и интенсивной терапии, а также средствами связи ГЛОНАСС и GPS.

«Мы планомерно с 2014 года ведем работу по замене старых машин, инвестировали порядка 1,5 млрд руб., чтобы все наши автомобили соответствовали самым высоким стандартам», — отметил Воробьев.

В 2014 году в Подмосковье работала 761 машина скорой помощи, почти половина из которых имела стопроцентный износ. С того времени закуплено около 500 автомобилей, автопарк СМП насчитывает 852 транспортных средства, в регионе не осталось ни одной машины старше 5 лет.

«Наша задача — продолжать программу, мы порядка 100 машин будем покупать каждый год и, соответственно, все они у нас будут на линии», — добавил губернатор.