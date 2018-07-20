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Подмосковные станции скорой медицинской помощи получили 85 новых машин
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Подмосковные станции скорой медицинской помощи получили 85 новых машин 

Rambler News Service 20 июля 2018
Фото: Подмосковье Сегодня
Ключи от новой техники вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщила его пресс-служба.
Новые машины оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, дефибриллятором, электрокардиографом, пульсоксиметром, портативным аппаратом УЗИ, монитором для анестезиологии и интенсивной терапии, а также средствами связи ГЛОНАСС и GPS.
«Мы планомерно с 2014 года ведем работу по замене старых машин, инвестировали порядка 1,5 млрд руб., чтобы все наши автомобили соответствовали самым высоким стандартам», — отметил Воробьев.
В 2014 году в Подмосковье работала 761 машина скорой помощи, почти половина из которых имела стопроцентный износ. С того времени закуплено около 500 автомобилей, автопарк СМП насчитывает 852 транспортных средства, в регионе не осталось ни одной машины старше 5 лет.
«Наша задача — продолжать программу, мы порядка 100 машин будем покупать каждый год и, соответственно, все они у нас будут на линии», — добавил губернатор.
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