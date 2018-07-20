Автомобилям запретят ездить по улице Магистральной целую ночь

На участке улицы Магистральной в районе ТРЦ «РИО» ограничат движение, узнал KOSTROMA.TODAY. Ограничение будет действовать 22 июля с полуночи до 9 часов утра.

По информации пресс-службы городской администрации, ограничение движения будет действовать для всего транспорта из-за того, что на этом участке будут демонтировать рекламную конструкцию, которая находится над дорогой.

Автомобилям и общественному транспорту придется объезжать по следующим маршрутам:

— транспорту, двигающемуся по улице Магистральной со стороны микрорайона Паново и в обратном направлении, придется ехать по улицам Магистральная — Заволжская — Стопани — Ермакова;

— транспорту, двигающемуся со стороны улицы Московской в сторону моста через р. Волгу и в обратном направлении, объехать перекрытый участок можно по улицам Московская — Ярославская — Заволжская — Стопани — Ермакова.

Грузовые автомобили массой более 8 тонн также могут ехать по тем же маршрутам. Дорожные знаки, запрещающие движение грузовых автомобилей по улицам Заволжской, Ярославской, Стопани и Ермакова, на время проведения работ по демонтажу рекламной конструкции будут зачехлены.