Ещё
Автомобилям запретят ездить по улице Магистральной целую ночь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобилям запретят ездить по улице Магистральной целую ночь 

Kostroma.Today 20 июля 2018
Фото: Kostroma.Today
На участке улицы Магистральной в районе ТРЦ «РИО» ограничат движение, узнал KOSTROMA.TODAY. Ограничение будет действовать 22 июля с полуночи до 9 часов утра.
По информации пресс-службы городской администрации, ограничение движения будет действовать для всего транспорта из-за того, что на этом участке будут демонтировать рекламную конструкцию, которая находится над дорогой.
Автомобилям и общественному транспорту придется объезжать по следующим маршрутам:
— транспорту, двигающемуся по улице Магистральной со стороны микрорайона Паново и в обратном направлении, придется ехать по улицам Магистральная — Заволжская — Стопани — Ермакова;
— транспорту, двигающемуся со стороны улицы Московской в сторону моста через р. Волгу и в обратном направлении, объехать перекрытый участок можно по улицам Московская — Ярославская — Заволжская — Стопани — Ермакова.
Грузовые автомобили массой более 8 тонн также могут ехать по тем же маршрутам. Дорожные знаки, запрещающие движение грузовых автомобилей по улицам Заволжской, Ярославской, Стопани и Ермакова, на время проведения работ по демонтажу рекламной конструкции будут зачехлены.
Kostroma.Today: последние новости
Кострома обсуждает гибель 20-летней Юли: что случилось в ту страшную ночь? Дело сбитой на переходе костромички: «мажора на BMW» защищают три адвоката? Владелец маршруток №42: мы не убивали погибшую собаку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение