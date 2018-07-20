Огнеопасные машины Hyundai и Kia привлекли внимание властей США

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) заинтересовалось проблемами с двигателями семейства Theta II, которые на свои автомобили устанавливает альянс Hyundai Kia . Причиной стали несколько случаев самопроизвольного возгорания.

Один из случаев произошел с владелицей Kia Soul 2014 года Линдой Крич, которую в октябре 2017 года во время поездки с сыном остановил другой водитель, показав, что в машиной что-то не так.

Когда оба остановились на обочине и вышли из машин, под днищем Kia Soul полыхало пламя. Они отошли от автомобиля, после чего он, по словам Линды, просто взорвался, как в кино.

Второй инцидент произошел с гибридной Kia Optima 213 года. Ситуация оказалась аналогичной. Оба водителя отметили, что незадолго до пожаров обращались в сервис для технического обслуживания.

Согласно информации регулятора в США, Hyundai Kia официально признали и зарегистрировали дефект при производстве еще в сентябре 2015 года. В нем указано, что «некоторые» автомобили с моторами Theta II действительно оснащены бракованными моторами.

Оказалось, что поверхность мотора плохо обработана и промыта — большое количество металлической стружки наблюдается в масляных каналах, из-за чего двигатель плохо охлаждается.

Кроме того, в 2015 году Hyundai Kia отзывал 470 000 «Сонат» с этими двигателями объемом 2,0 л и 2,4 л как раз по этой причине. Общее же количество отозванных автомобилей по всему миру составило 1,7 млн единиц.