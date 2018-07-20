Полицейские Тверской области получили новые служебные автомобили 

Торжественное вручение ключей от новеньких авто состоялось 20 июля в Твери перед главным зданием УМВД России по Тверской области. Сюда приехали руководители служб и подразделений полиции из районов Тверской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Начальник УМВД России по тверской области генерал-майор полиции Владимир Андреев и главный федеральный инспектор в Тверской области Игорь Жуков поздравили собравшихся с долгожданным обновлением техники и вручили ключи и документы на машины адресатам.
Всего по районам области разъехались 21 служебный автомобиль марок УАЗ, ГАЗ и ВАЗ. Они заменят старый транспорт в дежурных частях, дорожно-патрульных, конвойных и патрульно-постовых службах районных отделов полиции.
Новые автомобили оснащены специальным оборудованием и соответствуют всем требованиям госстандарта, что, как сообщает пресс-служба, позволит существенно повысить мобильность нарядов полиции.