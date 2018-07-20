Полицейские Тверской области получили новые служебные автомобили

Новые автомобили оснащены специальным оборудованием и соответствуют всем требованиям госстандарта, что, как сообщает пресс-служба, позволит существенно повысить мобильность нарядов полиции.

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