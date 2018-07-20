Как будет работать регистрация машины у автодилера

Уже у всех на слуху законопроект, который Государственная Дума собирается рассмотреть в ближайшее время. Речь конечно же про законопроект, предусматривающий расширение полномочий автосалонов, что включает в себя возможность реализации автомобиля уже с регистрацией и номерными знаками.

Однако стоит знать, что такую привилегию получат не все автосалоны, а только те, которые будут располагать сертифицированным персоналом.

Оплатив покупку и оформив все необходимые документы, клиент сможет забрать автомобиль только через сутки. За это время автодилер решит все вопросы с госавтоинспекцией и получит номерные знаки.

С подержанными автомобилями ситуация несколько иная. В принципе, возможности будут даны и этим автодилерам. Но по словам последних, это будет для них слишком невыгодным.

Ведь новые автомобили стоят дороже. Тут же оборот меньше, а содержать штаты придется аналогичные.

Впрочем ГИБДД не лишится возможности регистрировать автомобили. Автовладелец как и раньше может обратиться в автоинспекцию по всем вопросам.