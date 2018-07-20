Автодилер должен выплатить прикамцу 1,2 млн рублей за ржавчину на машине

Житель Прикамья выиграл в суде дело против автодилера за ржавчину на машине.

Как сообщили в Пермском краевом суде, его интересы в суде представляла межрегиональная общественная организация по защите прав потребителей. Она подала иск компании ООО «Джили-Моторс», у которой мужчина в 2014 году приобрёл автомобиль китайского производства.

Спустя три года машина стала ржаветь.

«Владелец автомобиля обратился в сервисный центр, который провел ремонт по гарантии. Но вскоре недостаток проявился вновь. Тогда гражданин провёл независимую экспертизу. Она показала, что дефекты автомобиля носят производственный характер и являются неустранимыми. Тогда владелец машины направил ответчику претензию, в которой потребовал выплатить стоимость товара, а также разницу между ценой товара во время покупки и на момент подачи претензии. Ответчик требования претензии не выполнил», — рассказали в краевом суде.

В итоге районный суд удовлетворил иск покупателя автомобиля, в котором он потребовал взыскать с дилера стоимость машины (715950 рублей), компенсацию морального вреда, неустойку, штраф, и разницу между ценой товара. В общей сложности, автодилер должен выплатить своему клиенту около 1,2 миллиона рублей.

На днях Пермский краевой суд оставил в силе решение предыдущей инстанции.