Пробки без конца — Крым снова становится туристическим магнитом

Патриотизм в России сейчас на пике. В особенности с того момента, как российское правительство из-за аннексии Крыма рассорилось с Западом. Патриоты отдыхают на Родине — так выглядит концепция Кремля. На протяжении последних лет российское правительство не устает рекламировать красоты страны. По государственному телевидению ведущие восторженно рассказывают о якобы нетронутой природе Горного Алтая, уникальной атмосфере в Сочи и красивых пляжах в Крыму, который, по мнению россиян, является российским и всегда был таковым. Полуостров, который в советское время для миллионов граждан был своего рода аналогом недостижимого французского Лазурного берега, должен вновь обрести былое величие.

После аннексии Крыма туристическая отрасль в Крыму погрузилась в глубокий кризис. Туристы из Украины, которые ранее составляли большую часть отдыхающих, перестали ездить. А поток российских туристов, которых привлекали в ходе раскручивания Крыма, не могли компенсировать этот спад. Но постепенно непрерывная российская реклама оказывает свое действие. Туристические показатели растут, в Крыму, кажется, снова наблюдается бум.

Не в последнюю очередь подъем связан со строительством нового Крымского моста. В мае монументальный объект был открыт. Мост проходит через Керченский пролив, соединяет аннексированный полуостров с материковой частью России: протяженность — 19 км, стоимость — три миллиарда евро и невероятная символичность. Российский президент Владимир Путин назвал мост во время открытия символом «единства и свободы».

Крым превращается в одну большую пробку

Мост с четырехполосным движением, которое уже открыто, и двумя железнодорожными путями, которые должны быть введены в эксплуатацию только в следующем году, подогревает чувство национальной гордости и привлекает туристов. Жители соседних регионов устремляются на полуостров, чтобы провести на море, по крайней мере, выходные.

Поток отдыхающих такой большой, что полуостров в прошедшие дни превратился в одну большую пробку. Даже в стороне от главной дороги движение затруднено, как пишут водители в социальных сетях. «Пробки бесконечные. Даже на, казалось бы, второстепенных дорогах и даже вокруг небольших деревень», — пишет один пользователь.

Пробки достигают длины 20 км. Больше всего проблем на отрезке от поселка Приморский и Феодосии, пишет портал Gazeta.ru

Политические заявления при помощи хэштега

Те, кому повезло, наконец-то, добраться до места назначения, активно публикуют в соцсетях отпускные фотографии, которые ни капли не отличаются от кадров, снятых в любом другом туристическом месте мира.

О политической проекции аннексии, о войне, которая затем вспыхнула на Донбассе и все еще приводит к кровавым жертвам, о разрыве целой страны — об этом туристы ничего не хотят знать. Напротив, некоторые демонстративно сопровождают свои фотоснимки хэштегом #крымнаш.

Москва присоединила к своей территории Крым после спорного референдума в марте 2014 года. Принадлежность Крыма России пока что официально признали только Армения, Боливия, Никарагуа, Северная Корея и Сирия. Украина настаивает на возвращении полуострова.

Но это никогда не произойдет, как неоднократно заявлял Владимир Путин — в последний раз в ходе встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки. Вместо этого в инфраструктуру полуострова вкладываются миллиарды. Новая автомагистраль должна в будущем избавить водителей от пробок. Ускоренными темпами строится трасса «Таврида» протяженностью 280 км, соединяющая Керчь, Севастополь и Симферополь. Уже в конце 2018 года должны быть введены в строй две полосы для движения, до 2020 года планируется запустить все четыре полосы.

Продолжится ли тогда наплыв туристов, покажет время. Также пока неясно, извлечет ли российское министерство финансов пользу от растущих туристических показателей. Многие путешественники выбирают частный сектор для проживания, останавливаются у друзей или родственников. При этом в казну не попадает никаких налогов. Потому что гостиницы на полуострове относительно дорогие.

И покупательная способность туристов пока неясна. Потому что россияне, у которых есть деньги, пока что предпочитают отдыхать за границей.