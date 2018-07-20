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Татарстанец угнал «​Приору» у друга и протаранил на ней четыре автомобиля​​
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Татарстанец угнал «​Приору» у друга и протаранил на ней четыре автомобиля​​ 

Казанский репортер 20 июля 2018
Фото: Казанский репортер
Массовое ДТП произошло 20 июля в Набережных Челнах. Как сообщает телеканал «Татарстан 24», молодой человек решил угнать у своего друга «Приору». Он сел за руль и протаранил на отечественной легковушке четыре автомобиля. Как сообщил владелец угнанной машины, ключи он выронил во время посиделок с приятелем. Зачем приятель решил взять его машину, он не знает. Он написал заявление об угоне. Что касается угонщика, то он после ДТП попал в больницу. Сейчас владельцы повреждённых авто подсчитывают убытки и намереваются требовать от угонщика возмещение ущерба.
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