Ещё
Россияне заплатили 87 млн рублей за разговоры за рулем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне заплатили 87 млн рублей за разговоры за рулем 

Авторамблер 20 июля 2018
Фото: Авторамблер
Россиян оштрафовали за разговоры по телефону за рулем на 87 млн рублей. Такую сумму собрали с нарушителей за последние пять лет.
Как выяснил RT, с 2013 года количество штрафов за разговор по телефону во время управления автомобилем снизилось более чем в два раза: с 200 тыс. до 94 тысяч.
В текущем году число нарушителей также сокращается — за первое полугодие по ст. 12.36.1 КоАП России «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства» было возбуждено 43 тыс. административных дел. Напомним, штраф за это нарушение составляет 1,5 тыс. рублей.
Как сообщал «Авторамблер», после передачи контроля за камерами автоматической фиксации нарушений региональные власти смогут наказывать водителей за 38 из 128 составов правонарушений в области дорожного движения, в том числе и за использование смартфона.
К слову, ранее эксперты «Avito Авто» провели опрос среди водителей и установили, что женщин чаще штрафуют за разговоры за рулем, чем мужчин.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
Авторамблер: последние новости
"Пробочный" лохотрон: как маленькая хитрость обогатила все село Девушка чудом выжила в ДТП, упав с 60-метровой скалы Это вообще законно? Водитель автобуса 80 уровня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение