Россияне заплатили 87 млн рублей за разговоры за рулем

Россиян оштрафовали за разговоры по телефону за рулем на 87 млн рублей. Такую сумму собрали с нарушителей за последние пять лет.

Как выяснил RT, с 2013 года количество штрафов за разговор по телефону во время управления автомобилем снизилось более чем в два раза: с 200 тыс. до 94 тысяч.

В текущем году число нарушителей также сокращается — за первое полугодие по ст. 12.36.1 КоАП России «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства» было возбуждено 43 тыс. административных дел. Напомним, штраф за это нарушение составляет 1,5 тыс. рублей.

Как сообщал «Авторамблер», после передачи контроля за камерами автоматической фиксации нарушений региональные власти смогут наказывать водителей за 38 из 128 составов правонарушений в области дорожного движения, в том числе и за использование смартфона.

К слову, ранее эксперты «Avito Авто» провели опрос среди водителей и установили, что женщин чаще штрафуют за разговоры за рулем, чем мужчин.

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