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В вечерние часы в Пензе практически парализовано движение на улице Луначарского
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В вечерние часы в Пензе практически парализовано движение на улице Луначарского 

PNZdrive 20 июля 2018
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, на дорогах Пензы сложилась сложная транспортная обстановка.
Серьезная пробка скопилась на улице Измайлова при движении в сторону области. Затор начинается от пересечения с улицей Антонова, а средняя скорость движения транспортного потока не превышает 10 км/ч. Также не удастся быстро попасть на улицу Измайлова с Автономной улицы. Испытывают трудности автомобилисты на Транспортной улице и улице Свободы при выезде на Бакунинский мост.
Практически парализовано движение на улице Луначарского в направлении Большого Сурского моста. Затор образовался из-за дорожных работ и дорожно-транспортного происшествия. Пробка растянулась более чем на километр, а скорость движения не превышает 5 км/ч.
В центре города пробка образовалась на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода. Стоят автомобилисты в районе Центрального рынка. Не удастся быстро проехать в районе пересечения улицы Кирова с улицей Бакунина — средняя скорость движения автотранспорта на этом участке составляет 7-10 км/ч.
Серьезный затор образовался на улице Максима Горького в районе пересечения с Московской улицей. Движение затруднено в обоих направлениях.
Дорожно-транспортное происшествие на улице Свердлова привело к образованию пробки в направлении моста. Затор растянулся практически на километр.
Небольшая пробка образовалась на улице Гоголя при движении в сторону улицы Свердлова — по возможности ищите пути объезда.
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