Угнанный в Германии Lamborghini нашли в России и вернули владельцу

Российские таможенники вернули немцу угнанный и перевезенный в Россию автомобиль Lamborghini Aventador.

Автомобиль стоимостью 23 млн рублей изъяли у гражданина России из-за того, что он не уплатил таможенные платежи в размере 6,5 млн рублей при ввозе Lamborghini в страну, сообщает ФТС.

«В результате совместных следственных действий ФТС России, Национального бюро Интерпола ГУ МВД России Южного административного округа по городу Москве установлено, что автомобиль был угнан в Германии и разыскивается правоохранительными органами этой страны», — сообщили в таможне.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.194 УК РФ («уклонение от уплаты таможенных платежей»).