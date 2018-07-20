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Угнанный в Германии Lamborghini нашли в России и вернули владельцу
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Угнанный в Германии Lamborghini нашли в России и вернули владельцу 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российские таможенники вернули немцу угнанный и перевезенный в Россию автомобиль Lamborghini Aventador.
Автомобиль стоимостью 23 млн рублей изъяли у гражданина России из-за того, что он не уплатил таможенные платежи в размере 6,5 млн рублей при ввозе Lamborghini в страну, сообщает ФТС.
«В результате совместных следственных действий ФТС России, Национального бюро Интерпола и ГУ МВД России Южного административного округа по городу Москве установлено, что автомобиль был угнан в Германии и разыскивается правоохранительными органами этой страны», — сообщили в таможне.
В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.194 УК РФ («уклонение от уплаты таможенных платежей»).
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