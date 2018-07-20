Редкий кабриолет с портретом Кадырова выставили на продажу

В Чечне на продажу выставили раритетный автомобиль Wanderer. Марка существовала с 1896 по 1945 год. По словам владельца автомобиля, во времена Великой Отечественной войны кабриолет был отобран у офицера немецкой танковой армии. Все это время машина находилась в Чечне в исправном состоянии, уже в наше время на двери кабриолета изобразили портрет первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. За редкий автомобиль владелец хочет получить три миллиона рублей.