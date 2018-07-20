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Редкий кабриолет с портретом Кадырова выставили на продажу
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Редкий кабриолет с портретом Кадырова выставили на продажу 

Южный автомобиль 20 июля 2018
Фото: Южный автомобиль
В Чечне на продажу выставили раритетный автомобиль Wanderer. Марка существовала с 1896 по 1945 год. По словам владельца автомобиля, во времена Великой Отечественной войны кабриолет был отобран у офицера немецкой танковой армии. Все это время машина находилась в Чечне в исправном состоянии, уже в наше время на двери кабриолета изобразили портрет первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. За редкий автомобиль владелец хочет получить три миллиона рублей.
Год выпуска автомобиля неизвестен, только в 60-х годах местные жители поставили на учет военный трофей и сделали документы. Машина до сих пор на ходу, но почти половина запчастей была заменена. В салоне также был сделан небольшой апгрейд из подручных деталей: руль — от старенького Ford, новая тканевая обшивка. Что касается кузова, он сохранился в оригинале, а двигатель установили от УАЗ. Объем двигателя 1,5 литра, мощность 50 л.с., максимальная скорость 70 км/час.
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