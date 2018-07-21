СК возбудил дело после обстрела полицейских в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 21 июля. /Корр. ТАСС /. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ после обстрела полицейских в Дагестане. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель пресс-службы республиканского Следственного управления СК РФ

"Дело возбуждено по статьям 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 222 ("Незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц") УК РФ", — сообщил собеседник.

Как сообщалось ранее, в пятницу, в 20:30, в Кизилюртовском районе, на 764-м километре федеральной автодороги «Кавказ», неустановленные лица, передвигавшиеся на автомашине Lada , из автоматического оружия обстреляли двигавшуюся в попутном направлении служебную автомашину, в которой находилось трое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по республике, и скрылись.

В результате обстрела двое сотрудников от полученных ранений скончались на месте.