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СК возбудил дело после обстрела полицейских в Дагестане
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СК возбудил дело после обстрела полицейских в Дагестане 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 21 июля. /Корр. ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ после обстрела полицейских в Дагестане. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель пресс-службы республиканского Следственного управления СК РФ.
"Дело возбуждено по статьям 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 222 ("Незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц") УК РФ", — сообщил собеседник.
Как сообщалось ранее, в пятницу, в 20:30, в Кизилюртовском районе, на 764-м километре федеральной автодороги «Кавказ», неустановленные лица, передвигавшиеся на автомашине Lada, из автоматического оружия обстреляли двигавшуюся в попутном направлении служебную автомашину, в которой находилось трое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по республике, и скрылись.
В результате обстрела двое сотрудников от полученных ранений скончались на месте.
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