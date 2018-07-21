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«БЕЛДЖИ» планирует войти в пятерку лидеров по продажам автомобилей в Беларуси
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«БЕЛДЖИ» планирует войти в пятерку лидеров по продажам автомобилей в Беларуси 

ИА Синьхуа 21 июля 2018
Минск, 20 июля /Синьхуа/ — Белорусско-китайское СЗАО «БЕЛДЖИ» планирует войти в пятерку лидеров по продажам автомобилей в Беларуси. Об этом рассказал заместитель директора предприятия Кирилл Шоломицкий, сообщило агентство БЕЛТА.
"С одной моделью в нескольких доступных комплектациях мы вошли в десятку продавцов автомобилей в Беларуси. Это Geely ATLAS. Ставим задачу войти в пятерку", — отметил он. Это будет возможно в результате серийного вывода на рынок еще двух моделей — Emgrand и Emgrand X7, который запланирован на осень.
"Все, что производится, продается. Отгружаем автомобили день в день. На Россию отгрузки идут непрерывно", — заверил он. Всего произведено и продано 3 тыс. автомобилей: 2 тыс. в Россию, 1 тыс. — на белорусский рынок. В Россию в этом году планируется поставить еще 8-10 тыс. авто.
Белорусско-китайское СЗАО «БЕЛДЖИ», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, создано в 2011 году. В феврале 2013-го на предприятии был собран первый автомобиль.
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