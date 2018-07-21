Ещё
На пересечении Крауля и Токарей в ДТП попал полицейский автомобиль
Далее:
Читайте также:
Ещё

На пересечении Крауля и Токарей в ДТП попал полицейский автомобиль 

e1.ru 21 июля 2018
Фото: e1.ru
Около 7 утра 21 июля на перекрёстке улиц Крауля и Токарей столкнулись два автомобиля. Один из них — «Нива», второй — полицейский ВАЗ-2114. В аварии есть, как минимум, один пострадавший.
По словам очевидцев аварии, обе машины сильно помяты.
— «Нива» ехала, видимо, прямо, а полиция наперерез, — рассказал читатель E1.RU Дмитрий. — Одновременно не пускают светофоры так ехать. Значит, полиция ехала по вызову. Машины будь здоров помялись.
В какой именно машине был человек, который пострадал, пока неизвестно. Его увезли в машине реанимации в 36 больницу.
Если вы стали свидетелем этого или другого происшествия, сделали фото или сняли его на видеорегистратор, знаете дополнительные подробности, то пишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
e1.ru: последние новости
В Lexus, в который врезался Volkswagen, где погибли пять человек, ехали иностранцы В Верхней Пышме автомобилисты повесили на забор перевернувшуюся легковушку, чтобы вытащить водителя Из-за ремонта моста на трассе Екатеринбург — Тюмень введут реверсивное движение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение