На пересечении Крауля и Токарей в ДТП попал полицейский автомобиль

Около 7 утра 21 июля на перекрёстке улиц Крауля и Токарей столкнулись два автомобиля. Один из них — «Нива», второй — полицейский ВАЗ-2114. В аварии есть, как минимум, один пострадавший.

По словам очевидцев аварии, обе машины сильно помяты.

— «Нива» ехала, видимо, прямо, а полиция наперерез, — рассказал читатель E1.RU Дмитрий. — Одновременно не пускают светофоры так ехать. Значит, полиция ехала по вызову. Машины будь здоров помялись.

В какой именно машине был человек, который пострадал, пока неизвестно. Его увезли в машине реанимации в 36 больницу.

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