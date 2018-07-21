В Саратове на крышу перевернулся автомобиль «Яндекс. Такси» 

Вчера вечером в районе Монахова пруда в Волжском районе Саратова случилась авария с участием автомобиля службы такси.
Как сообщает портал ЧП-Саратов, у дома 44/2 на улице Вешняя столкнулись две иномарки — "Hyundai Accent" и "Lifan" от «Яндекс. Такси» — последняя после удара перевернулась на крышу.
Специалисты Городской службы спасения отключили у машины «Lifan» аккумулятор и перекрыли клапан газобаллонного оборудования.
По предварительной информации, травмы получил водитель автомобиля такси. Прибывшие на место аварии медики осмотрели пострадашего и отпустили.
Подробности выясняются.