Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара» 

Появились подробности ДТП, произошедшего на 29‐м километре МКАД около автосалона в ночь на 21 июля, сообщает «360».
СМИ выложили видеозапись с места происшествия. Авария произошла около автосалона. Автомобиль вылетел с кольцевой автодороги, несколько раз перевернулся и протаранил четыре новых «Ягуара», которые были припаркованы на стоянке автоцентра.
По предварительным данным, погибли водитель автомобиля и пассажирка. Два человека пострадали. Одного из них на санитарном вертолете доставили в больницу.