Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»

Появились подробности ДТП, произошедшего на 29‐м километре МКАД около автосалона в ночь на 21 июля, сообщает «360».

СМИ выложили видеозапись с места происшествия. Авария произошла около автосалона. Автомобиль вылетел с кольцевой автодороги, несколько раз перевернулся и протаранил четыре новых « Ягуара », которые были припаркованы на стоянке автоцентра.

По предварительным данным, погибли водитель автомобиля и пассажирка. Два человека пострадали. Одного из них на санитарном вертолете доставили в больницу.