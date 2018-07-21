Ещё
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара» 

Рамблер 21 июля 2018
Появились подробности ДТП, произошедшего на 29‐м километре МКАД около автосалона в ночь на 21 июля, сообщает «360».
СМИ выложили видеозапись с места происшествия. Авария произошла около автосалона. Автомобиль вылетел с кольцевой автодороги, несколько раз перевернулся и протаранил четыре новых «Ягуара», которые были припаркованы на стоянке автоцентра.
По предварительным данным, погибли водитель автомобиля и пассажирка. Два человека пострадали. Одного из них на санитарном вертолете доставили в больницу.
Комментарии55
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Воробьев открыл путепровод в Домодедово
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение