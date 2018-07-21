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В Верхней Пышме автомобилисты повесили на забор перевернувшуюся легковушку, чтобы вытащить водителя
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В Верхней Пышме автомобилисты повесили на забор перевернувшуюся легковушку, чтобы вытащить водителя 

e1.ru 21 июля 2018
Фото: e1.ru
В Верхней Пышме, рядом с домом № 4 на Успенском проспекте, сегодня днём перевернулась легковушка с водителем внутри. У автомобиля на ходу лопнуло заднее колесо. Чтобы вызволить мужчину из искорёженной машины, остановившиеся автомобилисты и прохожие голыми руками перевернули машину и «повесили» её на забор.
— Лопнуло заднее колесо, он задел поребрик и перевернулся, — рассказал E1.RU очевидец событий Анатолий. — Когда помогали вылезти, пришлось перевернуть машину на забор, а потом вручную снимать.
По словам Анатолия, водитель не пострадал, в отличие от машины, которую сильно помяло. Мужчина за рулём автомобиля в момент аварии был трезв. Всё случилось, когда он только тронулся после светофора. Скорость была небольшая — около 35 километров в час.
Если вы стали свидетелем этого или другого происшествия, сделали фото или сняли его на видеорегистратор, знаете дополнительные подробности, то пишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
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