В Верхней Пышме автомобилисты повесили на забор перевернувшуюся легковушку, чтобы вытащить водителя

В Верхней Пышме, рядом с домом № 4 на Успенском проспекте, сегодня днём перевернулась легковушка с водителем внутри. У автомобиля на ходу лопнуло заднее колесо. Чтобы вызволить мужчину из искорёженной машины, остановившиеся автомобилисты и прохожие голыми руками перевернули машину и «повесили» её на забор.

— Лопнуло заднее колесо, он задел поребрик и перевернулся, — рассказал E1.RU очевидец событий Анатолий. — Когда помогали вылезти, пришлось перевернуть машину на забор, а потом вручную снимать.

По словам Анатолия, водитель не пострадал, в отличие от машины, которую сильно помяло. Мужчина за рулём автомобиля в момент аварии был трезв. Всё случилось, когда он только тронулся после светофора. Скорость была небольшая — около 35 километров в час.

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