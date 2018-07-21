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Что будет если ударить шокером в машину
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Что будет если ударить шокером в машину 

Trendymen 21 июля 2018
Фото: Trendymen
Ударить шокером в машину — что может быть умнее, правда? Влоггер с YouTube примерно так и думает: теперь вы и сами можете увидеть результат, не рискуя собственным автомобилем.
На первый взгляд, опасностей море. В теории искра шокера пройдет по корпусу машины до бензобака и подожжет его пары. Бум!
Вряд ли. Такое работает разве что в голливудских блокбастерах. В реальности даже подожженный с четырех сторон автомобиль не взорвется огненным шаром в клубах темного дыма.
Современный автомобиль не моргнув фарой переживет не только шокер, но и удар молнии. Изоляция, краска на корпусе, не говоря уже о резиновых покрышках колес. Но эксперимент все равно получился интересным — такое лучше один раз увидеть собственными глазами.
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