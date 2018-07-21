В Екатеринбурге произошло серьезное ДТП с участием полицейской машины

Сегодня, 21 июля, в районе 07:00 утра на перекрестке улиц Крауля-Токарей в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля «Нивы» и полицейской машины «ВАЗ-2114».

Машины столкнулись лоб в лоб и сильно помялись. По словам очевидцев, полицейская машина могла ехать по вызову, так как перерезала дорогу «Ниве».

На место происшествия прибила бригада скорой помощи. Одного из пострадавших госпитализировали в больницу. Также приехал эвакуатор, который забрал разбитые автомобили с дороги.

ГУ МВД по Свердловской области отметили, что служебный автомобиль, несмотря на надпись и раскраску, к системе МВД Российской Федерации и, в частности, к ГУ МВД России по Свердловской области отношения не имеет.

Фото: Виталий Ротар / vk.com/incekb.