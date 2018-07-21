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В Екатеринбурге произошло серьезное ДТП с участием полицейской машины
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В Екатеринбурге произошло серьезное ДТП с участием полицейской машины 

Уральский меридиан 21 июля 2018
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 21 июля, в районе 07:00 утра на перекрестке улиц Крауля-Токарей в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля «Нивы» и полицейской машины «ВАЗ-2114».
Машины столкнулись лоб в лоб и сильно помялись. По словам очевидцев, полицейская машина могла ехать по вызову, так как перерезала дорогу «Ниве».
На место происшествия прибила бригада скорой помощи. Одного из пострадавших госпитализировали в больницу. Также приехал эвакуатор, который забрал разбитые автомобили с дороги.
В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что служебный автомобиль, несмотря на надпись и раскраску, к системе МВД Российской Федерации и, в частности, к ГУ МВД России по Свердловской области отношения не имеет.
Фото: Виталий Ротар / vk.com/incekb.
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