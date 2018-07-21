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Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
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Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе 

Рамблер 21 июля 2018
В Магнитогорске участники свадебного кортежа устроили стрельбу из автомобилей. Праздничную стрельбу зафиксировал видеорегистратор очевидцев, сообщается в паблике «Типичный Челябинск».
На видео автомобили, украшенные разноцветными воздушными шарами, едут друг за другом, раздаются звуки выстрелов, участники кортежа открыли огонь в воздух из окон машин.
В комментариях пользователи размышляют, из какого оружия велась стрельба, высказывая предположения, что оно было пневматическим.
«Прославились, отличились, молодые не очень умные люди», — пишут в комментариях.
Комментарии7
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