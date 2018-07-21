Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе

В Магнитогорске участники свадебного кортежа устроили стрельбу из автомобилей. Праздничную стрельбу зафиксировал видеорегистратор очевидцев, сообщается в паблике «Типичный Челябинск».

На видео автомобили, украшенные разноцветными воздушными шарами, едут друг за другом, раздаются звуки выстрелов, участники кортежа открыли огонь в воздух из окон машин.

В комментариях пользователи размышляют, из какого оружия велась стрельба, высказывая предположения, что оно было пневматическим.