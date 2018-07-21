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В июне в Японии снизились продажи авто
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В июне в Японии снизились продажи авто 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Статистика за прошедший месяц говорит о том, что продажи новых автомобилей сократились практически на восемь процентов.
В числовом выражении это означает, что в первом летнем месяце реализация составила почти 252 500 единиц разнообразного транспорта. При этом в расчет не были взяты так называемые мини-автомобили, двигатель которых не дотягивает по объему до 800 «кубиков».
Всего в первом полугодии 2018 года покупатели Страны восходящего солнца остановили свой выбор на 1 миллионе 502 тысячах машин. По сравнению с таким же промежутком минувшего года продажи колесных средств упали на 4,8%.
Тройку лидеров среди брендов возглавляет Toyota. В июне продукция корпорации пришлась по душе 111 тысячам покупателей, что, впрочем, свидетельствует о снижении спроса на 18 процентов.
Второе место по уровню продаж заняла Honda с результатом в 33 107 купленных машин. Незначительно отстал Nissan, у которого реализация зафиксирована на уровне 30 471 единиц.
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