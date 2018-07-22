Автопилотируемые блоки от Alphabet откроют путь в новую эру

МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Waymo, дочерняя компания Alphabet, побила новый рекорд по милям: проехав 8 миллионов миль по общественным дорогам. Это значит 25 тыс. миль каждый день, и как следствие, компания опережает конкурентов на несколько лет вперед благодаря раннему инвестированию Google в беспилотные технологии, сообщает интернет-портал The Verge.

Об этом сообщил генеральный директор компании Джон Крафсик на встрече с губернатором штата Невада Брайаном Сэндовалом. В прошлом году в Waymo заявляли, что беспилотные автомобили проехали 4 миллиона миль по общественным дорогам. Таким образом, компания удвоила свой результат.

Ожидается, что эти цифры будут только расти, когда Waymo добавит больше автомобилей в автопарк беспилотных такси. В настоящее время, компания владеет около 600 беспилотными минивэнами Chrysler Pacifica, курсирующими по общественным дорогам. В мае Waymo объявили о заключении сделки с Fiat Chrysler на дополнительные 62 тыс. минивэнов. На прошлой неделе три автомобиля Waymo Jaguar I-Pace первыми из 20 тыс. автопарка беспилотных внедорожников отправились в путь.

Кроме того, машины Waymo уже проехали 5 млрд миль в симуляторе, сообщил Крафсик. Таким образом, каждый день беспилотные автомобили компании проезжают 25 тыс. миль по виртуальным дорогам, примерно 8 млн миль смоделированного вождения. Симуляция позволяет беспилотным автомобилям практиковать ситуации, с которыми они не могут регулярно сталкиваться в реальном мире. Благодаря чему, инженеры Waymo могут тестировать беспилотные автомобили по сценариям «тяжелых случаев» снова и снова, тем самым, собирая важнейшую информацию, обрабатывая и загружая ее в обучающую программу для машин.

Целью всех этих тестов является достижение результата, при котором в Waymo смогут запустить первый беспилотный коммерческий сервис. В настоящий момент в компании участвуют около 400 жителей Чандлера, штата Аризоны, как часть программы Early Rider. Waymo сообщили, что каждый день к программе присоединяется все больше людей и в конце этого года они рассчитывают начать взимать плату за услуги такси.

Тем не менее, Крафсик предупредил широкую аудиторию, что массовое применение беспилотных автомобилей может занять больше времени. Он отметил, что сегодня не существует полностью самоуправляемых автомобилей, которые можно приобрести. Это будет невозможно и в ближайшем будущем.

"На сегодняшний день не существует полностью автономных систем, применимых на дорогах. Все, что вы можете приобрести для вождения в настоящее время, — это систему дорожного ассистента, и это означает, что водитель полностью ответственен за автомобиль. Думаю, что из-за это возникает слишком много путаницы", — заявил Крафсик.