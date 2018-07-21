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Ночную драку на Октябрьском мосту разняли две девушки
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Ночную драку на Октябрьском мосту разняли две девушки 

ngs.ru 21 июля 2018
Фото: ngs.ru
Ночью 21 июля на Октябрьском (Коммунальном) мосту произошёл конфликт между несколькими мужчинами, попавший на видеорегистратор. Участники конфликта от слов быстро перешли к действиям — началась драка. На записи видно, что одного из мужчин сбили с ног и начали пинать ногами. Разнять дерущихся удалось двум девушкам. После потасовки её участники расселись по машинам и разъехались. По данным НГС никто из участников ночного конфликта на Октябрьском мосту не обращался с заявлением в полицию или ГИБДД.
Вчера НГС сообщал о ДТП с участием бензовоза и автомобиля «Жигули»
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