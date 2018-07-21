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Грузовой поезд въехал в легковушку на ж/д переезде в Подмосковье, водитель автомобиля скрылся с места ДТП
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Грузовой поезд въехал в легковушку на ж/д переезде в Подмосковье, водитель автомобиля скрылся с места ДТП 

Агентство «Москва» 21 июля 2018
Фото: Подмосковье Сегодня
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«Сегодня в 16:44 на железнодорожном переезде перегона Непецино-Яганово Большого кольца МЖД, расположенного в Московской области, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Локомотивная бригада, заметив машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, локомотивная бригада и водитель автомобиля не пострадали. Водитель автомобиля уехал с места происшествия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 16:56 поезд продолжил движение по маршруту. Ситуация не повлияла на график движения других поездов.
«Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад», — заключили в пресс-службе.
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