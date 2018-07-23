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Легковой автомобиль столкнулся с товарным поездом в Подмосковье
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Легковой автомобиль столкнулся с товарным поездом в Подмосковье 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: MosDay.ru
Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перегона Непецино — Яганово Большого кольца Московской железной дороги и совершил столкновение с грузовым составом, передает РИАМО.
В 16:44 субботы на железнодорожном переезде перегона Непецино — Яганово Большого кольца МЖД, расположенного в Московской области, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.
"Локомотивная бригада, заметив машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, локомотивная бригада и водитель автомобиля не пострадали", — говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
Водитель автомобиля уехал с места происшествия. В 16:56 поезд продолжил движение по маршруту.
Ситуация не повлияла на график движения других поездов.
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